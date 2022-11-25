Новый президент Бразилии Лула в первую очередь займется налоговой реформой
Reuters: новый президент Бразилии Лула в первую очередь займется налоговой реформой
Бразилиа, 25 ноября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на первых парах своего правления планирует отдать «абсолютный приоритет» налоговой реформе, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой экс-мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада.
Хаддад, недавно ставший главным претендентом на пост министра финансов, рассказал, что для Лулы налоговая реформа является главным приоритетом.
Избранный президент планирует в первую очередь одобрить законопроект о реформе, направленный на налогообложение потребительских расходов, а затем представить новый план по изменению налогов на доходы и активы.
Напомним, что Лула должен сменить президента Жаира Болсонару 1 января.
Ранее политик также заявил, что Бразилия должна покончить с голодом и неравенством, и именно это станет первоочередной задачей его администрации.