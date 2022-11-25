Посол США Бриджит Бринк заявила, что Киев получит 80 электрогенераторов от администрации Байдена

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Правительство США передаст киевскому режиму 80 электрогенераторов, сообщила 25 ноября посол США Бриджит Бринк у себя на странице в Twitter.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство по международному развитию США «передаст 80 генераторов, чтобы обеспечить энергоснабжение», указала Бринк и добавила, что американская сторона также предоставит Киеву 22 500 одеял.

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщало со ссылкой на представителей агентства по международному развитию США, что ведомство планирует передать Киеву около 1,7 тыс. генераторов. Также отмечалось, что энергосистема территорий бывш. УССР находится на грани коллапса.

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