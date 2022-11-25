Париж, 25 ноября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом Росси Владимиром Путиным уже после того, как посетит США, передает 25 ноября AFP.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Ранее францзуские СМИ сообщали о намерении Макрона позвонить президенту России, а сам французский лидер делал аналогичные заявления в середине ноября 2022 года.

В обоих случаях конкретных запросов от Парижа не поступало, переговоров с Макроном в графике Владимира Путина нет, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Переговоры Макрона и Джозефа Байдена должны пройти в США на предстоящей неделе, 28 ноября — 4 декабря. По данным западных СМИ, предполагается обсуждать, как совместить «политическую дружбу» с «экономической конкуренцией».