Париж, , 23:01 — REGNUM Убедить американского президента Джо Байдена сделать послабления для стран ЕС, чтобы сохранить кадры, не допустить их оттока в США, намерен президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 25 ноября Agence France-Presse.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

В пресс-службе французского президента пояснили, что на встрече в Вашингтоне, запланированной в период с 29 ноября по 3 декабря (сроки визита в США), Макрон обсудит с американским коллегой закон о борьбе с инфляцией, делающий неамериканские предприятия и товары фактически неконкурентоспособными.

Из-за этого закона компании могут просто переехать в США, тем более учитывая цены на энергоносители в ЕС. «Мы не можем рисковать ещё большей деиндустриализацией Европы в то время, когда нашей целью является реиндустриализация», — сообщили в пресс-службе Макрона.

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