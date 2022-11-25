Москва, 25 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО пообещал оказать поддержку работающим в Донбассе документалистам.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как сообщает РИА Новости, одна из участниц встречи попросила о содействии министерства обороны для съемки фильмов на линии фронта, а также о помощи в продвижении документальных фильмов об СВО «в кинотеатры и на ведущие телеканалы».

Президент заявил, что помощь Минобороны обеспечена, и отметил, что министерство культуры «тоже подключится». «Министр — женщина патриотических убеждений и очень деятельная», — сказал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих президент заявил, что сражающиеся в зоне СВО — герои и что Россия достигнет всех целей этой спецоперации.