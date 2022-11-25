Бухарест, 25 ноября 2022, 22:48 — REGNUM Житель уезда Мехединци на северо-западе Румынии был задержан за кражу 40 объектов дорожной инфраструктуры на шоссе международного значения. Об этом 25 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно предварительной информации, некий 47-летний мужчина был заподозрен в том, что в период с сентября по ноябрь текущего года он похитил десятки дорожных знаков и столбов с информационными табличками с целью их реализации на пунктах цветных и черных металлов.
Как утверждают правоохранители, подозреваемый гражданин «обогатился» на общую сумму в $20 тыс., в то время как на ряде участков трассы, соединяющих Румынию и Венгрию, участилось количество аварий.
Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.