Житель Румынии обвинен в демонтаже 40 объектов шоссе

Бухарест, , 22:48 — REGNUM Житель уезда Мехединци на северо-западе Румынии был задержан за кражу 40 объектов дорожной инфраструктуры на шоссе международного значения. Об этом 25 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дорожные знаки Антон Голицын

Согласно предварительной информации, некий 47-летний мужчина был заподозрен в том, что в период с сентября по ноябрь текущего года он похитил десятки дорожных знаков и столбов с информационными табличками с целью их реализации на пунктах цветных и черных металлов.

Как утверждают правоохранители, подозреваемый гражданин «обогатился» на общую сумму в $20 тыс., в то время как на ряде участков трассы, соединяющих Румынию и Венгрию, участилось количество аварий.

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.