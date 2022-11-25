К патрулированию неба над Черным морем в Румынии приступит Италия

Бухарест, , 22:44 — REGNUM В столице Румынии прошла церемония завершения миссии канадских Королевских ВВС по патрулированию неба над румынским побережьем Черного моря. Об этом 25 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие государственный секретарь по оборонной политике, планированию и международным отношениям Румынии Симона Кожокару, посол Канады в Бухаресте Анник Гуле и командующий румынскими военно-воздушными силами Виорел Панэ.

«Канадские партнеры существенный вклад в защиту воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе, регионе стратегического значения, отмеченном серьезными вызовами для безопасности», – отметила Кожокару.

Напомним, канадский отряд, состоящий из 180 военнослужащих (пилоты и технический персонал) и шести самолетов CF-18 Hornet, в течение четырех месяцев выполнял миссии усиленной воздушной полиции под командованием НАТО вместе с военнослужащими румынских ВВС.

В ближайшее время к патрулированию региона приступят элитные подразделения военно-воздушных сил Италии.