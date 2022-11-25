Отряды ВВС Канады завершили миссию в Румынии
К патрулированию неба над Черным морем в Румынии приступит Италия
Бухарест, 25 ноября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В столице Румынии прошла церемония завершения миссии канадских Королевских ВВС по патрулированию неба над румынским побережьем Черного моря. Об этом 25 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
В мероприятии приняли участие государственный секретарь по оборонной политике, планированию и международным отношениям Румынии Симона Кожокару, посол Канады в Бухаресте Анник Гуле и командующий румынскими военно-воздушными силами Виорел Панэ.
«Канадские партнеры существенный вклад в защиту воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе, регионе стратегического значения, отмеченном серьезными вызовами для безопасности», – отметила Кожокару.
Напомним, канадский отряд, состоящий из 180 военнослужащих (пилоты и технический персонал) и шести самолетов CF-18 Hornet, в течение четырех месяцев выполнял миссии усиленной воздушной полиции под командованием НАТО вместе с военнослужащими румынских ВВС.
В ближайшее время к патрулированию региона приступят элитные подразделения военно-воздушных сил Италии.