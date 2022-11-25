Геническ, Херсонская область, , 22:28 — REGNUM Главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко, сообщили в администрации региона 25 ноября.

Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее возглавлявший правительство Сергей Елисеев «после успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач» возвращается в Калининградскую область, отметили в администрации.

Андрей Алексеенко летом 2022 года возглавлял совет министров освобожденных территорий Харьковской области, ранее — занимал пост вице-губернатора Краснодарского края.

“[Правительство] Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — отметили в администрации региона.