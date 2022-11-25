Харьков, Бывш. УССР, , 22:21 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Харькова говорят по-русски, заявил 25 ноября мэр города Игорь Терехов.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что продолжит использовать в своих обращениях к горожанам русский язык, хотя и получает за это штрафы.

24 ноября «языковой омбудсмен» киевского режима Тарас Кремень заявил, что Терехов будет оштрафован на 3400 гривен (около 5500 рублей) за обращение к харьковчанам на русском языке в соцсетях и телеэфире.

Также мэру запретили вести на русском языке официальные страницы в социальных сетях. Запрет вступит в силу 4 декабря, если Терехов его не обжалует.