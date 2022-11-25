Брюссель, 25 ноября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Дипломаты стран Евросоюза приостановили переговоры по вопросу о введении потолка цен на российскую нефть. Ранее они планировали прийти к договорённости в ночь на 26 ноября, однако теперь стало известно, что различные входящие в ЕС государства не смогли сблизить свои позиции, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причиной приостановки переговоров стали требования Польши и стран Прибалтики, которые считают, что предложенный группой из семи наиболее развитых стран ЕС лимит в $65 за баррель является «слишком щедрым». Польша и прибалтийские государства отмечают, что это выше той цены, по которой Россия сегодня продаёт свою сырую нефть. Как сообщил изданию некий высокопоставленный дипломат, Варшава выступает за введение дополнительных санкций, надзорного механизма и цены на уровне ниже рынка.

«Если вы вводите слишком высокий потолок цен, это не причинит серьёзного ущерба», — заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В свою очередь страны с развитой судоходной индустрией, такие как Греция, хотели бы достичь более высокого потолка цен, чтобы торговля продолжала развиваться.

Bloomberg напоминает, что приближается дедлайн: с 5 декабря ЕС вводит санкции против российской нефти, и, если к тому моменту не будет определён потолок цен, рынок испытает более сильный удар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что ведущиеся внутри ЕС переговоры по введению потолка цен на нефть из РФ зашли в тупик из-за различия в позициях разных групп стран: в то время как Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за максимально низкий лимит, Греция и Мальта, наоборот, стремятся к тому, чтобы он был как можно более высоким.