Москва, 25 ноября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Россия не меняет своих планов развития, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Речь идет о планах развития государства, страны, экономики, социальной сферы, о национальных проектах, пояснил президент.

«У нас огромные планы. Залог успеха — наше единство», — добавил он.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих президент заявил, что Россия, «вне всяких сомнений», достигнет всех целей военной спецоперации.

Также Владимир Путин анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование, им помогут с трудоустройством.