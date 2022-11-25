София, 25 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало договор с США о приобретении у Вашингтона восьми военных самолётов F-16. Об этом 25 ноября сообщает БНР.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

Согласно официальной информации, за документ проголосова 151 нардеп при 42 против и восьми воздержавшихся. Предполагается, что в течение ближайших двух лет болгарские власти заплатят структурам Пентагона до 2,2 млрд левов ($1,1 млрд).

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении оснастить авиапарк ВВС страны «новейшими истребителями, произведенными в государствах-членах НАТО».