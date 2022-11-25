Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Президент США Джо Байден на следующей неделе примет у себя французского коллегу Эммануэля Макрона, встреча с которым должна укрепить франко-американскую дружбу на фоне экономической конкуренции между Европой и Штатами, сообщает 25 ноября Reuters.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

Встреча состоится спустя год после того, как США, Британия и Австралия объявили о создании расширенного трёхстороннего партнерства в области безопасности, именуемого AUKUS: A — Австралия, UK — Соединённое Королевство, US — США.

Новое военно-политическое образование сосредоточилось на Индо-Тихоокеанском регионе и направлено на сдерживание Китая, но альянс так же нанес удар в спину Франции, так как австралийское правительство отказалось от продолжения программы по строительству неатомных подводных лодок класса Attack с французским судостроительным объединением Naval Group. По данной программе предполагалось построить 12 субмарин.

Издание отмечает, что несмотря на разногласия по поводу подводных лодок, в этот раз два лидера сосредоточатся на законе США о сокращении инфляции (IRA). Европейцы волнуются, что массивный пакет субсидий для американских производителей нанесет смертельный удар по их промышленности, которая и так страдает от высоких цен на энергоносители.

Макрон попытается убедить Байдена не ослаблять европейские компании, так как западные союзники и так находятся в состоянии экономической конкуренцией с Китаем, .

«Подача будет такой: очевидно, что существует китайский вызов, и мы можем помочь избавить других членов ЕС от наивности в этом вопросе. Но вы не можете просить нас помочь вам с Китаем, а сами продвигать IRA», — рассказал Reuters на условиях анонимности один французский дипломат.

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