Бухарест, 25 ноября 2022, 21:47 — REGNUM Встреча министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса состоится в столице Румынии 29 – 30 ноября. Об этом 25 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
Согласно официальной информации, целью мероприятия, организованного под эгидой румынского МИД, является разработка единой стратегии внешней политики и безопасности структур западного военного блока.
«Форум позволит укрепить дипломатические связи в рамках единого пространства НАТО», – отметил глава министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
Предполагается, что, помимо прочего, в ходе заседания структуры будут рассмотрены вопросы реализации партнерских программ Альянса с Молдавией, Киевом и Грузией.
Встреча станет первой масштабной платформой, созданной Бухарестом после вступления Румынии в структуры Евросоюза и НАТО.
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