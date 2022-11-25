Бухарест, 25 ноября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса состоится в столице Румынии 29–30 ноября. Об этом 25 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Nato.int Саммит НАТО

Согласно официальной информации, целью мероприятия, организованного под эгидой румынского МИД, является разработка единой стратегии внешней политики и безопасности структур западного военного блока.

«Форум позволит укрепить дипломатические связи в рамках единого пространства НАТО», — отметил глава министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Предполагается, что, помимо прочего, в ходе заседания структуры будут рассмотрены вопросы реализации партнерских программ Альянса с Молдавией, Киевом и Грузией.

Встреча станет первой масштабной платформой, созданной Бухарестом после вступления Румынии в структуры Евросоюза и НАТО.