* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 21:42 — REGNUM Минюст РФ добавил семь фамилий и одну организацию в списки иноагентов, сообщает 25 ноября пресс-служба ведомства.

Евгений Ройзман Egd.ru

Так, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, добавлены ООО «Город без преград» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Любовь Барабашова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В списке физических лиц, выполняющих в РФ функции иностранного агента, добавлены шесть фамилий, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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