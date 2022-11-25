Ройзман* добавлен в список иноагентов
*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Москва,
25 ноября 2022, 21:42 — REGNUM Минюст РФ добавил семь фамилий и одну организацию в списки иноагентов, сообщает 25 ноября пресс-служба ведомства.
Так, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, добавлены ООО «Город без преград» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Любовь Барабашова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
В списке физических лиц, выполняющих в РФ функции иностранного агента, добавлены шесть фамилий, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".