Бразилиа, 25 ноября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В результате стрельбы в двух школах в бразильском штате Эспирито-Санто три человека были убиты и по меньшей мере восемь получили ранения, сообщает 25 ноября Reuters.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Около 10 часов утра по местному времени в небольшом городе Аракруз, расположенном примерно в 80 километрах к северу от столицы штата Витории, неизвестный подросток в военной форме открыл огонь в частной и государственной школах.

Мотивы преступления остаются неизвестными, так как полиции пока не удалось найти стрелявшего.

Напомним, что в 2017 году по меньшей мере два человека погибли из-за стрельбы в здании средней школы в Бразилии, когда13-летний учащийся открыл огонь.