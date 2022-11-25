Вашингтон, 25 ноября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии из комитета здравоохранения Сената США заявили 25 ноября, что коронавирус мог «скорее всего» появиться в одной из лабораторий Китая в результате ошибки, сообщает The Washingtom Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В новом 35-страничном отчете республиканцы указали на прорехи в системе безопасности китайских лабораторий и сослались на недостаток доказательства в опубликованных исследованиях о происхождении вируса от животных на рынке Ухани.

При этом они предупредили, что если получат контроль над Сенатом или обеими палатами Конгресса США, то проведут слушания, посвященные теории «лабораторной утечки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что опыты по разработке и созданию коронавирусов, а также по искусственному усилению их возможностей, никогда не проводились институтом вирусологии в Ухане. Он также добавил, что институт не допускал их утечки.