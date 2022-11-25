Новая Каховка, Херсонская область, 25 ноября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. До семи выросло число погибших в результате удара ВСУ по городу Новая Каховка (Херсонская область), сообщает 25 ноября городская администрация.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901

Так, ещё один мирный житель погиб на улице Октябрьской в районе рынка «Новосел». Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы, также он получил осколочное ранение.

«Данные ранения были им получены сегодня днём во время миномётного обстрела города», — сообщили в администрации.