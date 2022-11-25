Москва, , 21:16 — REGNUM Россия достигнет своих целей в ходе военной спецоперации на территории б. УССР, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вне всяких сомнений», — добавил президент.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих президент анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военных, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование, а также помощь в трудоустройстве.

На той же встрече Владимир Путин заявил, что погибшие ополченцы Донбасса прожили свою жизнь не зря, и смерть их не была напрасной.