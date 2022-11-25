При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина

Москва, , 21:19 — REGNUM Вдова российского кинорежиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве. Пожар произошёл в частном доме.

Пожар 12019

Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 100 метров, он охватил частный дом с мансардой.

Напомним, Станислав Говорухин ушёл из жизни в 2018 году. За свою карьеру киносценариста и режиссёра он создал множество сценариев и прославленных кинолент, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок» и др. Он также сыграл десятки ролей в качестве киноактёра.