Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе СВО

Москва, , 21:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 ноября провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе военной спецоперации России.

О предстоящей встрече президент сообщил несколькими часами ранее во время разговора с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Участницу встречи из Чечни Владимир Путин попросил передать «всем вашим близким, всем чеченцам слова благодарности за вклад в общую русскую борьбу и победу».