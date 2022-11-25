Брюссель, , 21:01 — REGNUM Партию генераторов и трансформаторов направят Киеву из ЕС, говорится в опубликованном 25 ноября заявлении председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен Официальное интернет-представительство президента Украины

Уточняется, что Киеву направят две сотни средних трансформаторов, причём один крупный автотрансформатор — из Литвы, а также 40 тяжёлых генераторов из находящихся в Румынии запасов ЕС.

По словам европейского чиновника, каждого агрегата хватит «для бесперебойного питания средней или крупной больницы».

Добавим, что это заявление сделано на фоне серьёзных проблем с электроснабжением на территории б. УССР после ударов ВС РФ по энергообъектам в рамках спецоперации.

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