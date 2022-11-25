Киев, , 20:53 — REGNUM У киевских военных есть «информация», согласно которой упавшая на территории Польши ракета не была выпущена ВСУ, заявил в интервью Le Parisien 25 ноября глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба.

Воронка на месте взрыва Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши»

По его словам, в Киеве пока не видели «доказательств», что ракета была выпущена ВСУ, и слышали только «политическую риторику».

Киевские специалисты готовы к «взаимодействию» с польскими коллегами, а также готовы принять «общие выводы, какими они ни были», добавил Кулеба.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 ноября. Результатом падения ракеты стала гибель двух мирных граждан. В Киеве успели обвинить Россию в «нанесении удара по члену НАТО» и призвать альянс ответить на этот «удар».

В Минобороны России сообщили, что никаких ударов в этой части территории б. УССР в указанное время не наносилось. Представители польских властей подтвердили, что ракета, «скорее всего», была выпущена ВСУ. Киевских «специалистов» к участию в расследовании не допустили, они выступают в роли наблюдателей.