Киев, 25 ноября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Киев не возражает против переговоров с Москвой, заявил 25 ноября в интервью Le Parisien глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Для того, чтобы такие переговоры начались, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум», а также вернуть Киеву все входившие в состав б. УССР регионы, сказал Кулеба.

В Москве ранее констатировали, что об обсуждении такого «условия» не может быть и речи.

Ранее представители киевской власти времен президентства Петра Порошенко рассказывали, с какой целью велись «минские переговоры» и были подписаны соответствующие соглашения: получить время, необходимое для переподготовки армии.