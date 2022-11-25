Лондон, 25 ноября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Уже с 5 декабря Британия намерена запретить импорт российских нефтепродуктов и нефти, сообщает 25 ноября британское министерство внешней торговли в опубликованном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что запрет британские власти собирались ввести с 31 декабря, но изменили своё решение, вводя его уже с 5 декабря.

Напомним, с нового года Британия перестаёт импортировать российский сжиженный природный газ. Это делается под предлогом санкционного противодействия спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.