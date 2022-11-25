Москва, , 19:54 — REGNUM Виталий Новгородцев

Коренные народы севера

Экспертное сообщество Швеции обвинило Россию в нарушении прав коренных народов и в отказе от международного сотрудничества в рамках арктического взаимодействия. Вместе с тем члены Арктического альянса сами упорно выталкивают Россию из этого взаимодействия, пытаясь намеренно обострить все вопросы, связанные с решением проблем малочисленных народов Севера.

На днях шведский университет Умео распространил аналитический доклад под названием «Влияние войны на Украине на права коренных малочисленных народов в России».

Тот факт, что официальные представители коренных народов России — таких, как кольские саамы, долганы и энцы Таймыра, якутские эвенки и многие другие общины поддержали проведение специальной военной операции, стал для общественности скандинавских стран остро раздражающим. И основным рупором этого раздражения, направленного на дезавуирование национальных и региональных российских властей, выступили своего рода провокаторы и самозваные представители северных народов. Эти «защитники» прав коренных малочисленных народов сегодня, как правило, проживают и вещают из-за границы и активно просят там политического убежища, предлагая взамен любую антироссийскую пропаганду. Так, скандально известный «кольский саам» Андрей Данилов попросил убежища в Норвегии, но иммиграционное управление отклонило ходатайство Данилова, поскольку у него есть швейцарская виза, не дающая права на жизнь в Норвегии. Сегодня он с переменным успехом пытается устроиться в Финляндии.

Также активно заявляют о «дискриминации и нарушении прав коренных народов в России» активист-самовыдвиженец Александра Артиева, председатель самопровозглашенного саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина, руководитель общества содействия правовому просвещению Александр Слупачик, сбежавший в США удэгеец Павел Суляндзига и многие другие. Во многом благодаря таким «активистам», которые вносят все больший раскол между странами Баренцева региона, сбор экологических данных прекращен, а все культурное сотрудничество в Арктике замерло. Вместе с тем представители официальных общин коренных народов Севера с уверенностью отмечают, что сегодня в России и государственные органы, и частные компании проявляют полную готовность к конструктивной работе и реализуют масштабные проекты по сохранению самобытности и национальной культуры малочисленных северных народов, стараясь в непростых условиях сохранить гармонию между поддержкой традиционного жизненного уклада коренных народов и промышленным развитием страны.