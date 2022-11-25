МИД РФ назвал очередной бутафорией антироссийскую резолюцию Европарламента
МИД РФ заявил, что Европарламент принял очередную бутафорскую резолюцию
Москва,
25 ноября 2022, 20:02 — REGNUM Европарламент принял очередную бутафорскую резолюцию, на этот раз — о признании России страной — спонсором терроризма, говорится в опубликованном 25 ноября заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.
Назвав этот жест ЕП «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом», российский дипломат указал на его бессмысленность, ведь именно Россия была и остаётся ответственным участником антитеррористической деятельности.
«Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Чёрном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций».
Олег Сыромолотов
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История вопроса
После начала специальной военной операции России в конце февраля 2022 года русофобская истерия в странах Запада вспыхнула с новой силой. Здания посольств и консульств подвергаются нападениям, живущие в западных странах граждане России - травле, высказывания местных жителей в поддержку России - цензуре. От известных российских артистов требуют публичного отречения от действий собственной страны, а российские спортивные команды исключаются из всё большего числа международных турниров.