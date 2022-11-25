МИД РФ заявил, что Европарламент принял очередную бутафорскую резолюцию

Москва, , 20:02 — REGNUM Европарламент принял очередную бутафорскую резолюцию, на этот раз — о признании России страной — спонсором терроризма, говорится в опубликованном 25 ноября заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.

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Назвав этот жест ЕП «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом», российский дипломат указал на его бессмысленность, ведь именно Россия была и остаётся ответственным участником антитеррористической деятельности.

Олег Сыромолотов «Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Чёрном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций».

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