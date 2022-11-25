Москва, 25 ноября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Европарламент принял очередную бутафорскую резолюцию, на этот раз — о признании России страной — спонсором терроризма, говорится в опубликованном 25 ноября заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.

Mid.ru МИД России

Назвав этот жест ЕП «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом», российский дипломат указал на его бессмысленность, ведь именно Россия была и остаётся ответственным участником антитеррористической деятельности.