Москва, 25 ноября 2022, 19:50 — REGNUM Россия воюет не с жителями территории б. УССР, а с теми, кто использует их как пушечное мясо, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.
Тех, кто отказывается выполнять указы, в ВСУ расстреливают, это доказывает, что в Киеве правит неонацистский режим, отметил президент.
Россия ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс, добавил он.
Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин также заявил, что погибшие ополченцы Донбасса прожили свою жизнь не зря, и смерть их тоже не была напрасной.
Также президент анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование, им помогут в трудоустройстве.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.