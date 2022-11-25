Москва, , 19:50 — REGNUM Россия воюет не с жителями территории б. УССР, а с теми, кто использует их как пушечное мясо, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Тех, кто отказывается выполнять указы, в ВСУ расстреливают, это доказывает, что в Киеве правит неонацистский режим, отметил президент.

Россия ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс, добавил он.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин также заявил, что погибшие ополченцы Донбасса прожили свою жизнь не зря, и смерть их тоже не была напрасной.

Также президент анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование, им помогут в трудоустройстве.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.