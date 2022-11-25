Москва, 25 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Погибшие ополченцы Донбасса прожили свою жизнь не зря, и смерть их тоже не была напрасной, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Мы все смертны, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили», — сказал президент.

«Некоторые ведь живут или не живут — непонятно, и уходят, от водки или еще от чего-то. Жили [они] или не жили?» — добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих президент также анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, на этой встрече Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.