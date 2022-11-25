Бишкек, 25 ноября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Попытки политиков и активистов, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в Киргизии из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища, не увенчались успехом. Об этом 25 ноября на первом народном курултае (собрании) заявил президент Садыр Жапаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Пограничные проблемы можно решить только двумя способами — путём мирных переговоров или военным путём», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в Киргизии «предпочитают мирно урегулировать вопросы границ, а не проливать кровь своих граждан».

«Хочу выразить огромную благодарность нашему народу, который поддержал окончательное решение пограничного вопроса, предотвращая таким образом возникновение новых конфликтов», — подытожил президент.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в начале ноября 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров обвинил оппозицию в попытке разжечь вооружённый конфликт с Узбекистаном, используя в качестве предлога водохранилище «Кемпир-Абад».

Отметим, что в соответствии с межправительственным соглашением, которое в середине ноября 2022 года одобрили узбекский и киргизский парламенты, Узбекистан получит 4 485 га земель под Кемпир-Абадским водохранилищем, а Киргизии отойдёт 19 699 га территорий на границе двух стран.