Киев, , 19:30 — REGNUM Экспорт дров запрещён с территории б. УССР, заявил 25 ноября глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль на заседании с министрами.

Отопление с помощью дров

«Сегодня правительство принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины», — сказал чиновник.

Он пояснил, что таким образом киевский режим рассчитывает на накопление древесины на территории б. УССР, где встала острая необходимость в этом топливе. Особенно это нововведение актуально на фоне перебоев с электроэнергией.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии на территории б. УССР