Тамбов, 25 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Тамбовской области поддержали 25 ноября предлагаемые поправки в бюджет-2022. В новой редакции доходы и расходы возрастают на 1,6 млрд рублей. Рост обеспечен за счёт собственных поступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

tambovoblduma.ru Заседание Тамбовской областной Думы

Законопроект внесён в областную Думу главой Тамбовской области Максимом Егоровым. С учётом правок объём доходов и расходов бюджета области на 2022 год увеличивается почти на 1,6 млрд рублей без изменения объёма дефицита казны.

«Уточнённые параметры бюджета Тамбовской области в 2022 году по доходам составят 65,2 млрд рублей, по расходам — 68,5 млрд рублей. Радует, что это происходит за счёт увеличения собственных доходов региона», — сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

По его словам, увеличение доходной части обеспечено за счёт роста налоговых и неналоговых поступлений — в частности, налога на прибыль (523 млн рублей), НДФЛ (480 млн рублей), налога на имущество организаций (213,5 млн рублей) и налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (143 млн рублей).

Что касается расходов, то дополнительно 350 млн рублей направят в качестве дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, на 1,245 млрд рублей увеличится сумма зарезервированных средств для решения задач с учётом геополитической и экономической ситуации, а также на иные решения, принимаемые правительством Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября депутаты Тамбовской областной Думы проголосовали за увеличение доходов регионального бюджета на 2,8 млрд рублей — до 63,6 млрд рублей. Тогда спикер Евгений Матушкин подчёркивал, что бюджет-2022 будет расти.