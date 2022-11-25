Амстердам, 25 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Нидерландская компания Yandex N. V. намерена изменить структуру собственности и корпоративного управления, выделив часть бизнеса в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», сообщает 25 ноября «Бизнес Online».

Яндекс

Управление этой группой может быть передано российскому менеджменту «Яндекса». «Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», — говорится в пресс-релизе Yandex N. V., который цитирует издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин оставит свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс». Также напомним, что ранее «Яндекс» и VK заключили сделку по обмену активами, в ходе которой к VK отошли сервисы «Новости» и «Дзен».