Хониара, , 19:17 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,7 в юго-западной части Тихого океана сообщила 25 ноября Геологическая служба США.

Соломоновы острова Leocadio Sebastian

Уточняется, что землетрясение зафиксировано у побережья Соломоновых островов. Его эпицентр находился в 45 км к юго-западу от Хониара. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Добавим, что пока нет информации о разрушениях, пострадавших. Угрозы цунами не объявлялось.

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