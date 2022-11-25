Путин: раненые участники СВО будут привлекаться к работе в военкоматах
Путин: получившие ранения в ходе спецоперации будут привлекаться к работе в военкоматах
Москва, 25 ноября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе проведения специальной военной операции, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, на этой встрече президент также анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование и помощь в трудоустройстве.
На встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин также заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.
Президент, как и всё руководство России, разделяет боль матерей, потерявших детей во время боевых действий на территории б. УССР, государство сделает всё, чтобы матери не чувствовали себя забытыми, сказал также Владимир Путин.