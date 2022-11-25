Москва, 25 ноября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе проведения специальной военной операции, будут привлекаться к работе в военкоматах, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как сообщалось ранее, на этой встрече президент также анонсировал подготовку программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Помимо лечения, они смогут получить дополнительное образование и помощь в трудоустройстве.

На встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин также заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.

Президент, как и всё руководство России, разделяет боль матерей, потерявших детей во время боевых действий на территории б. УССР, государство сделает всё, чтобы матери не чувствовали себя забытыми, сказал также Владимир Путин.