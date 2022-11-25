Путин заявил о необходимости запустить программу широкой реабилитации раненых военных

Москва, , 19:03 — REGNUM Власти займутся вопросами организации программы широкой реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Раненым, помимо лечения, будет предоставлена возможность получить дополнительное образование, а также оказана помощь в трудоустройстве, сказал президент.

Владимир Путин отметил, что к реабилитации раненых бойцов могут быть подключены и гражданские больницы, хотя к настоящему времени и военные госпитали заполнены лишь на 38%.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи президент России заявил, что он, как и всё руководство страны, разделяют боль матерей, потерявших детей во время боевых действий, и что государство сделает всё, чтобы их матери не чувствовали себя забытыми.

Также на встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин сказал, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.