Reuters: в Польше в районе Сувалкского коридора прошли совместные учения НАТО

Варшава, , 18:55 — REGNUM Подразделения НАТО приняли участие в учениях на севере Польши в районе Сувалкского коридора, имеющего решающее значение для восточного фланга альянса, сообщает 25 ноября Reuters.

Военные учения НАТО в Польше Atlanticcouncil.org

Сувалкский коридор расположен на границе с Литвой и Россией (Калининградской областью) и имеет для НАТО стратегическое значение, поскольку его захват изолировал бы страны Прибалтики от остальной части альянса.

Напомним, на фоне киевского конфликта Польша начала укрепление своих вооруженных сил, также планируя увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

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