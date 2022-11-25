Бишкек, , 18:43 — REGNUM За 33 года, прошедших с момента принятия в Киргизии закона «О государственном языке», ничего существенного для развития киргизского языка сделано не было. Об этом 25 ноября на первом народном курултае (собрании) заявил спикер республиканского парламента Нурлан Шакиев.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его мнению, каждый житель республики обязан знать киргизский язык.

«Это должно стать требованием. Нам надо жить с девизом: «Киргиз с киргизом должен говорить только на киргизском языке». Знать другой язык не стыдно, стыдно не знать киргизский язык!», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, государственным языком в республике является киргизский, а русский язык имеет статус официального и языка межнационального общения.

Отметим, что с момента обретения Киргизией независимости местные чиновники, политические и общественные деятели регулярно заявляют о том, что все жители страны обязаны знать киргизский язык, а также регулярно предлагают лишить русский язык официального статуса и ввести штрафы за незнание киргизского языка.

В частности, 5 сентября 2022 года депутаты парламента Киргизии не разрешили чиновникам выступить на русском языке с докладом на заседании комитета по аграрной политике. Своё требование парламентарии объяснили «желанием развивать киргизский язык».