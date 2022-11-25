Путин допустил распространение льгот для военнослужащих на ополченцев Донбасса

Москва, , 18:38 — REGNUM Российские власти «поработают» над вопросом о системе льгот для жителей Донбасса, участвовавших с 2014 года в обороне от киевской агрессии, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

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Речь идет о льготах, аналогичных тем, на которые имеют право участники СВО.

Донецкая и Луганская Народные Республики с сентября 2022 года входят в состав России, на их жителей распространяются все общие льготы, возможно, меры поддержки будут оказаны и «задним числом», сказал президент.

Как сообщалось ранее, на встрече с матерями военнослужащих Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и это позволило бы избежать многих жертв среди мирных граждан.