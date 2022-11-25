Москва, 25 ноября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Обмен замороженных активов российских и иностранных инвесторов должен проходить на условиях, выгодных российским игрокам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ведомство прорабатывает возможности обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы.

«Как на войне, например, обмен пленными по различным формулам — полезный процесс, так и здесь вот эти замороженные активы фактически пленные. Конечно, нет проблем, чтобы обменять, потому что каждому нужно свое. Минфин говорит, что он только в начале этого пути. Важно, чтобы к концу пути это был размен выгодный для российских игроков, корпорации, частных инвесторов», — пояснил депутат.

Нечаев отметил, что эти активы пригодятся людям, «это богатство нашей страны».