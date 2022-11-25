Вашингтон, 25 ноября 2022, 18:35 — REGNUM В США объем продаж в День благодарения достиг рекордных $5,29 млрд, вопреки ожиданиям аналитиков, что инфляция приведет к однопроцентному снижению, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой на Adobe Analytics.

Шоппинг
Шоппинг
markusspiske

Отмечается, что покупатели, соблазненные скидками, потратили большие суммы, несмотря на вызванный инфляцией рост цен практически на все — от продуктов питания до арендной платы.

Согласно данным отчета, особенным спросом пользовались детские коляски, колонки и грили на открытом воздухе. Причем на покупки через телефоны пришлось 55% праздничных онлайн-продаж.

Ожидается, что в «черную пятницу» американцы за счет онлайн-покупок потратят $9 миллиардов, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Америке по-прежнему растет неприемлемо высокими темпами.

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