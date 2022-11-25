Вашингтон, 25 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В США объем продаж в День благодарения достиг рекордных $5,29 млрд, вопреки ожиданиям аналитиков, что инфляция приведет к однопроцентному снижению, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой на Adobe Analytics.

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Отмечается, что покупатели, соблазненные скидками, потратили большие суммы, несмотря на вызванный инфляцией рост цен практически на все — от продуктов питания до арендной платы.

Согласно данным отчета, особенным спросом пользовались детские коляски, колонки и грили на открытом воздухе. Причем на покупки через телефоны пришлось 55% праздничных онлайн-продаж.

Ожидается, что в «черную пятницу» американцы за счет онлайн-покупок потратят $9 миллиардов, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Америке по-прежнему растет неприемлемо высокими темпами.