Москва, , 18:28 — REGNUM Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

Если бы это случилось, не было бы такого количества погибших мирных жителей, в том числе детей, отметил президент.

В Москве не до конца чувствовали настроения жителей Донбасса, быстро разобраться в ситуации было непросто, и Россия искренне надеялась, что возможно воссоединение Донбасса с Киевом, сказал Владимир Путин.

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о возвращении в состав России. На основании их итогов были подписаны договоры о принятии регионов в состав России.