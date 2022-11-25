Вашингтон, 25 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Часть сотрудников на объектах американской компании Amazon по всему миру отказались работать в «черную пятницу» в качестве протеста из-за низкой оплаты труда, сообщает 25 ноября Reuters.

SounderBruce Магазин Amazon

Сотрудники организовали кампанию под названием «заставьте Amazon платить» и призвали к забастовкам в более чем 30 странах, включая США.

Так, в Германии демонстрации прошли на девяти из 20 складов Amazon. Во Франции профсоюзы SUD и CGT призвали к забастовке рабочих на восьми складах страны, однако предупредили, что не ожидают большой явки, поскольку растущая стоимость жизни вынуждает людей искать сверхурочные.

Отметим, что на этом фоне французский отдел Amazon сообщил, что до сих пор не испытывает никаких сбоев в работе.

Напомним, что акцию протеста ранее провели около 1000 работников Amazon в итальянской Пьяченце и члены профсоюзов сферы логистики и транспорта.