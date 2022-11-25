Владимир Путин напомнил, что интернет используют как оружие информационной борьбы

Москва, , 17:21 — REGNUM Интернет полон «фейков и информационных атак», и доверять непроверенной информации нельзя, сказал 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО, президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

“Информация — тоже оружие борьбы, информационные атаки — один из видов борьбы, достаточно эффективных», — отметил президент.

Как сообщалось ранее, встреча президента с матерями военнослужащих проходит в преддверие Дня матери (отмечается в последнее воскресенье ноября, в 2022 году — 27 ноября).

В ходе встреч Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие — герои и что и он лично, и все российское государство разделяет боль матерей, которые потеряли своих сыновей в боевых действиях.