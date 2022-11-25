Ставрополь, 25 ноября 2022, 17:20 — REGNUM В Ставропольском крае не будут отменять новогодние праздники для детей. Будет организована в том числе и традиционная губернаторская ёлка. Но билеты на неё распряделят лишь для детей участников спецоперации. Об этом в ходе прямого эфира с жителями края, который состоялся 25 ноября, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Такой ответ Владимиров дал на вопрос одной из жительниц краевого центра, которая пожаловалась, что её ребёнку отказали в предоставлении билета на новогодний утренник.
Ранее сообщалось, что власти Ставрополья решили урезать траты на новогодние праздники во время проведения спецоперации.