Будапешт, 25 ноября 2022, 17:12 — REGNUM Американская политика преследует цель извлечь выгоду из бедственного положения, в котором из-за антироссийских санкций оказалась экономика ЕС, сообщил 25 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Он указал на то, что ЕС от антироссийских санкций пришёл в состояние энергетического кризиса, экономика теперь в рецессии. ЕС проиграл, считает глава венгерской дипломатии.
Вашингтон только поправил свои дела за счёт проблем ЕС.
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